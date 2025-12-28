Dispersa in montagna chiama il 112 col tablet | non si hanno sue notizie da un giorno

Una donna di 65 anni è dispersa da oltre 24 ore nel territorio di Belluno. La donna, che ha chiamato il 112 tramite tablet senza scheda telefonica, si trovava sotto la croce del monte Framont e non è più rintracciabile. Le ricerche sono in corso per localizzarla e garantire la sua sicurezza in questa situazione di emergenza.

Risulta dispersa da ormai ventiquattro ore una donna di 65 anni che, nella tarda mattinata di sabato 27 dicembre, ha chiamato i carabinieri con un tablet privo di scheda telefonica dicendo di essere sotto la croce del monte Framont (Belluno) e di non riuscire a muoversi.Immediatamente sono.

