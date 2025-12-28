Discarica abusiva e scarichi illegali condanna definitiva per un imprenditore

È stata definitiva la condanna di un imprenditore di 57 anni per violazioni ambientali, tra cui la gestione illecita di rifiuti e lo smaltimento abusivo di reflui. L’episodio evidenzia le conseguenze delle pratiche illegali che danneggiano l’ambiente e sottolinea l’importanza di rispettare le normative in materia di gestione dei rifiuti.

Diventa definitiva la condanna per un imprenditore 57enne accusato di violazioni ambientali legate alla gestione illecita di rifiuti e allo smaltimento abusivo di reflui. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Palermo.

