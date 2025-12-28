Anziani che non riescono più a raggiungere le tombe dei loro cari e li salutano dal cancello, disabili che non riescono più ad entrare nel cimitero e sirene a tutto volume che disturbano un intero borgo. È quanto sta succedendo al camposanto di Fossola dopo che Nausicaa ha fatto chiudere il cancello di via Agricola. La decisione di Nausicaa deriva da alcuni comportamenti scorretti, come per esempio l’accesso all’interno del cimitero di mezzi non autorizzati, spesso usati per rubare vasi e rame. Per evitare furti l’azienda ha così deciso di consentire il passaggio solo a carri funebri, marmisti e mezzi di Nausicaa, così da evitare che il cimitero non venga saccheggiato dai malviventi, come era avvenuto anche nel camposanto di Bedizzano nei mesi scorsi, dove i ladri hanno rubato canale e pluviali di rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagi al cimitero: "Cancello off limits"

Leggi anche: "Cancello rotto. Il cimitero resta sempre aperto"

Leggi anche: Disagi sulla linea Caserta-Napoli via Cancello per i lavori dell'Alta Velocità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serratura spaccata al cimitero di Pairana proteste per i disagi - Nuovi disagi per l’accesso al cimitero di Pairana, dopo la decisione di sostituire l’apertura automatizzata con una chiusura manuale del cancello nel luglio scorso. laprovinciapavese.gelocal.it

Cimiteri, disagi sui monti. Scarsa manutenzione e mancanza di ossari - Alla vigilia della commemorazione dei defunti abbiamo fatto il punto. lanazione.it

Piogge e disagi nei cimiteri. Tombe affossate nel fango. Lavori per risistemarle - Nel 2025 nei cimiteri comunali interventi per un totale di 820mila euro. lanazione.it

Homeless After Losing Her Family, Poor Girl Is Taken In by Ascetic CEO -Falls for Her & Marries Her!

Buon pomeriggio, dopo il sopralluogo mattutino, la ditta è intervenuta. Chiedo scusa del disagio e vi auguro Buon Natale Il cimitero resterà aperto. Il Sindaco - facebook.com facebook