Disabilità e lavoro allarme di Ledha | Così il Governo mette a rischio le assunzioni dirette nelle aziende

Il rischio è che le imprese ricorrano sempre meno alle assunzioni dirette, ricorrano sempre di più a distacchi ed esternalizzazioni e così facendo si finisca col perderte di vista un concetto semplice ma per nulla scontato, quello espresso e sintetizzato da Giovanni Merlo, direttore di Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità: "Il posto giusto nel quale una persona con disabilità deve lavorare è proprio in azienda, insieme a tutti gli altri lavoratori". Un rischio, quello appena esposto, segnalato dalla stessa Ledha insieme alla Fand, la Federazione delle associazioni nazionali delle persone con disabilità, in merito ad un provvedimento appena approvato dal Governo: il decreto legge 159 sulla salute e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

