DIRETTA Roma-Genoa Gasperini in conferenza stampa LIVE
Segui in diretta la conferenza stampa di Gasperini, tecnico del Genoa, prima della sfida contro la Roma. Un’occasione per approfondire le ultime novità sulle squadre e le strategie in vista di questa importante partita, che vede il ritorno di Gasperini al confronto con il suo ex club. Restate aggiornati per tutte le informazioni e le dichiarazioni del tecnico in vista dell'incontro.
Il tecnico giallorosso in conferenza stampa prima della sfida contro il grande ex per tornare al successo dopo il ko con la Juve. Sullo sfondo il mercato La Roma torna in campo. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gasperini vuole riprendere la corsa verso la Champions, con il primo posto in realtà ancora a pochi punti anche se con una partita in più rispetto a Inter, Napoli e Milan impegnate in Supercoppa. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi: L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: DIRETTA Milan-Roma, Gasperini in conferenza stampa LIVE
Leggi anche: DIRETTA Roma-Viktoria Plzen, Gasperini in conferenza stampa LIVE
Roma, la formazione per il Genoa: due dubbi per Gasperini; Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Gasperini: Ecco perché ho preferito la Roma alla Juve; Gasperini boccia Ferguson dopo Juventus-Roma: Tutta la vita meglio Dybala, anche da centravanti.
DIRETTA Roma-Genoa, Gasperini in conferenza stampa LIVE - Dopo la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gasperini vuole riprendere la corsa verso la Champions, con il primo posto in realtà ancora a pochi punti anche se con una ... calciomercato.it
Roma-Genoa, a breve la conferenza di Gasperini: dove vederla - Dopo le parole di Daniele De Rossi, grande ex, arrivano quelle di Gasperini. msn.com
Pronostico Roma-Genoa: il grande ex può inguaiare i giallorossi - Genoa è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
WESLEY esulta come DYBALA, vola GASPERINI: Roma-Como 1-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
In diretta da Roma, la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano. - facebook.com facebook
#Juve- #Roma diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Gasperini LIVE x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.