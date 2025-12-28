In vista della partita tra Roma e Genoa, il tecnico giallorosso ha fornito aggiornamenti sulla formazione in conferenza stampa. Dovbyk resta in dubbio, mentre Hermoso potrebbe non essere disponibile. La sfida rappresenta un’occasione importante per la Roma di tornare al successo dopo la sconfitta con la Juventus. Seguiamo in diretta le ultime novità e gli sviluppi di questa partita.

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa prima della sfida contro il grande ex per tornare al successo dopo il ko con la Juve. Sullo sfondo il mercato La Roma torna in campo. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gasperini vuole riprendere la corsa verso la Champions, con il primo posto in realtà ancora a pochi punti anche se con una partita in più rispetto a Inter, Napoli e Milan impegnate in Supercoppa. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi: Sono tutti a disposizione? In che condizioni è Dovbyk? “Dovbyk non è ancora pronto e non sarà ancora convocato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Roma-Genoa, Gasperini: “Dovbyk ancora out, Hermoso in dubbio” LIVE

Leggi anche: Milan-Roma, probabili formazioni: Hermoso cerca conferma, il dubbio è su Dovbyk

Leggi anche: Roma-Parma 2-1, Gasperini sorride: le parole di Hermoso e Dovbyk

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma, la formazione per il Genoa: due dubbi per Gasperini; Serie A: Roma-Genoa in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Gasperini: Ecco perché ho preferito la Roma alla Juve; Gasperini boccia Ferguson dopo Juventus-Roma: Tutta la vita meglio Dybala, anche da centravanti.

DIRETTA Roma-Genoa, Gasperini in conferenza stampa LIVE - Dopo la sconfitta contro la Juventus, la squadra di Gasperini vuole riprendere la corsa verso la Champions, con il primo posto in realtà ancora a pochi punti anche se con una ... calciomercato.it