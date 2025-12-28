Diretta Gol Serie A LIVE Bologna Sassuolo 1-0 subito Fabbian a inizio ripresa!

Segui la diretta delle partite di Serie A 2024/2025, con aggiornamenti in tempo reale sulla 17ª giornata. In questa occasione, Bologna e Sassuolo si affrontano in un match deciso da un gol di Fabbian subito all'inizio della ripresa. Approfondimenti, risultati, tabellini e moviola sono disponibili per offrire un quadro completo delle sfide in corso, tra cui Milan-Verona, Cremonese-Napoli, e Atalanta-Inter.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabelline, risultate, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Milan Verona, Cremonese Napoli, Bologna Sassuolo e Atalanta Inter, valevoli per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE BOLOGNA SASSUOLO 48? GOL DEL BOLOGNA! Fabbian .

