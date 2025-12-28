Dipiazza | Dopo di me vorrei un imprenditore ma sostengo ipotesi Fedriga

Il sindaco Dipiazza ha espresso il suo desiderio che, dopo di lui, possa emergere un imprenditore come nuovo amministratore della città. Nell’intervista rilasciata al Piccolo, ha anche sottolineato di sostenere l’ipotesi Fedriga come possibile candidato per le prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2027. La sua posizione riflette l’attenzione verso figure di esperienza e competenza nel contesto politico locale.

