Dipiazza | Dopo di me vorrei un imprenditore ma sostengo ipotesi Fedriga
Il sindaco Dipiazza ha espresso il suo desiderio che, dopo di lui, possa emergere un imprenditore come nuovo amministratore della città. Nell’intervista rilasciata al Piccolo, ha anche sottolineato di sostenere l’ipotesi Fedriga come possibile candidato per le prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2027. La sua posizione riflette l’attenzione verso figure di esperienza e competenza nel contesto politico locale.
“Dopo di me vorrei un imprenditore”, è l’auspicio del sindaco Dipiazza, intervistato dal Piccolo, in merito alle prossime elezioni comunali nella primavera del 2027. Alla domanda diretta se il riferimento del caso sia Enrico Samer, il primo cittadino non dà una risposta specifica. Il Tgr Rai Fvg. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Jankto dopo il coming out: “Diversi calciatori mi hanno scritto: vorrei fare come te, ma non riesco”
Leggi anche: Cannabis legale, ma non per lo Stato: la storia di un imprenditore barese arrestato dopo il dl Sicurezza
"DI PIAZZA"... & DI PALAZZO!! Bufera dopo una frase pronunciata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza durante un dibattito in Consiglio comunale... Rivolgendosi alla consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Richetti, il primo cittadino ha dichiarato: " facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.