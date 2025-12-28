Dio creò la donna oggi se l’è ripresa | è morta Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, si è spenta all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione a lei dedicata. Con la sua carriera, Bardot ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello spettacolo, diventando un simbolo di stile e raffinatezza. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca e rappresenta un momento di riflessione sulla sua lunga e influente vita pubblica.

È morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. A dare l’annuncio è stata la Fondazione che porta il suo nome. Il 24 novembre scorso l’attrice era stata di nuovo ricoverata dieci giorni prima in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, non lontana da Saint-Tropez, dove si trova la casa in cui abita. B.B. era stata costretta ad ottobre a lasciare la sua grande casa, nota come La Madrague, per essere ricoverata nello stesso ospedale di Tolone. Quarantacinque film, settanta canzoni, Brigitte Bardot rimane ancora una delle attrici francesi più conosciute al mondo in virtù forse del suo passo indietro, del suo essersi chiusa al mondo, di aver smesso di recitare che l’ha trasformata per sempre nell’icona di bellezza e sensualità dei suoi venti e trent’anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

