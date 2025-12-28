Dimensionamento scolastico Lega | Rivalutare accorpamento Ic San Pio Regione tuteli aree interne

Il dimensionamento scolastico rappresenta un tema delicato che necessita di attenzione e approfondita conoscenza dei territori. La Lega chiede una rivalutazione dell’accorpamento dell’Istituto Comprensivo San Pio e invita la Regione a tutelare le aree interne, garantendo un equilibrio tra esigenze educative e sostenibilità territoriale. Una gestione trasparente e consapevole è fondamentale per garantire servizi scolastici efficaci e rispettosi delle specificità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Consideriamo il dimensionamento scolastico una materia che richiede equilibrio, trasparenza e una profonda conoscenza dei territori. Ogni proposta di accorpamento deve essere il risultato di valutazioni tecniche coerenti e condivise, evitando decisioni che rischiano di penalizzare le aree interne". Così il Coordinamento provinciale della Lega Benevento, guidato dal Commissario Domenico Parisi, rispetto alle ipotesi di accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Pietrelcina San Pio, al quale fanno capo anche i plessi di Pago Veiano e Pesco Sannita, al Moscati di Benevento.

