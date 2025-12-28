dilettanti il camposanto valuta momodu oggi tre test in vista della ripresa

Il Camposanto sta valutando di inserire un’altra pedina offensiva. Con la squadra di mister Luppi si allena da qualche settimana Jerry Momodu (‘97) svincolato nelle scorse settimane dal Montombraro per un problema al ginocchio. Anche la Virtus sta attendendo gli ultimi esami per decidere se riportarlo o meno in biancoverde, dove aveva giocato nelle ultime due stagioni. In Prima categoria si muove invece la Vis San Prospero che ha inserito in rosa la punta 2002 Vittorio Diegoli liberato proprio dal Camposanto. Ripresa. Le vacanze per i dilettanti sono ormai agli sgoccioli e quasi tutte le squadre modenesi fra D, Eccellenza e Promozione non hanno praticamente mai staccato la spina degli allenamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

