Digiuno di Natale davanti al cimitero di Mariano Comense | il motivo della protesta di Renato Evaristo Perego

Renato Evaristo Perego ha deciso di trascorrere il Natale davanti al cimitero di Mariano Comense, scegliendo il digiuno come segno di protesta. Mentre le famiglie si riunivano per le festività, lui ha voluto esprimere il suo disagio attraverso un gesto silenzioso, sottolineando un messaggio di riflessione e rispetto. Questa iniziativa rappresenta un momento di solidarietà e attenzione verso tematiche che meritano considerazione.

Mentre molte famiglie si riunivano attorno alla tavola di Natale, c'era chi sceglieva il silenzio e il digiuno come forma di protesta. Una scelta simbolica e radicale, messa in atto davanti a un luogo carico di memoria, per denunciare quello che viene considerato uno sfregio al patrimonio storico. Digiuno di Natale davanti al cimitero di Mariano Comense: il motivo della protesta di Renato Evaristo Perego - L'attivista brianzolo ha scelto il digiuno il giorno di Natale per contestare la rimozione e la distruzione di tombe considerate parte della memoria storica e artistica del territorio.

