Difesa disattenta Zaro paga uno scivolone
Klinsmann 6. Blocca facile un colpo di testa di Cissé, ma poi può fare ben poco sulle due reti catanzaresi. Prima viene battuto dal colpo di testa ravvicinato di Iemmello, poi dal gran destro di Pittarello. Tradito in primis dalla sua difesa. Ciofi 5,5. Una gara non semplice per la retroguardia bianconera, messa in seria difficoltà dagli attaccanti di Aquilani. Anticipato in occasione della spizzata sul gol del vantaggio giallorosso, evita quantomeno il 3-0 nel finale. Zaro 5. Le chiusure difensive non erano mancate nel corso dei 54 minuti in campo, ma scivola perdendo terreno su Pittarello in occasione del 2-0 che indirizza definitivamente la partita (dal 9’ st Amoran 5,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Difesa disattenta, Zaro paga uno scivolone.
