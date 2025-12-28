Diciottenne accoltellato a Napoli | quattro fermi e una denuncia tutti minorenni

A Napoli, un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito da un episodio di accoltellamento. Quattro minorenni sono stati fermati e uno denunciato in stato di libertà, dopo aver ammesso le proprie responsabilità. L'episodio si è svolto nel pomeriggio e nella serata di ieri, con il giovane colpito al ventre e al fianco e ricoverato in ospedale.

E' di quattro fermati e un denunciato in stato di libertà, tutti minorenni, il bilancio delle misure emesse dal pm nei confronti dei cinque che, tra il pomeriggio e la serata di ieri, si sono costituiti ammettendo le proprie responsabilità in relazione al ferimento del 18enne Bruno Petrone, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco. Per tutti l'accusa è di tentato omicidio. A confessare di aver sferrato le coltellate è stato un 15enne; gli altri quattro, di 17 anni, hanno ammesso di aver partecipato alla spedizione contro Petrone.

