Diciottenne accoltellato a Napoli | quattro fermi e una denuncia tutti minorenni

A Napoli, un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito da un episodio di accoltellamento. Quattro minorenni sono stati fermati e uno denunciato in stato di libertà, dopo aver ammesso le proprie responsabilità. L'episodio si è svolto nel pomeriggio e nella serata di ieri, con il giovane colpito al ventre e al fianco e ricoverato in ospedale.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di quattro fermati e un denunciato in stato di libertà, tutti minorenni, il bilancio delle misure emesse dal pm nei confronti dei cinque che, tra il pomeriggio e la serata di ieri, si sono costituiti ammettendo le proprie responsabilità in relazione al ferimento del 18enne Bruno Petrone, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco. Per tutti l’accusa è di tentato omicidio. A confessare di aver sferrato le coltellate è stato un 15enne; gli altri quattro, di 17 anni, hanno ammesso di aver partecipato alla spedizione contro Petrone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diciottenne accoltellato a Napoli: quattro fermi e una denuncia, tutti minorenni Leggi anche: Diciottenne accoltellato a Napoli: si costituiscono due minorenni Leggi anche: Tentato omicidio nei Quartieri Spagnoli a Napoli: quattro fermi, due sono minorenni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa; Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli, due minorenni si consegnano per l'aggressione al calciatore; Napoli, calciatore 18enne accoltellato a Chiaia: Bruno Petrone forse vittima di una spedizione punitiva; Calciatore 18enne accerchiato da un gruppo in scooter e accoltellato: l'aggressione choc a Napoli. Accoltellato un diciottenne a Napoli: è in gravi condizioni - Il giovane, incensurato, è stato ferito con due fendenti mentre si trovava con alcuni amici nel quartiere Chiaia. altarimini.it

Napoli, calciatore 18enne accoltellato in pieno centro. Si costituiscono due minori, un 15enne confessa - Bruno Petrone, giovane promessa del calcio, in ospedale dopo l'aggressione. ilfattoquotidiano.it

Diciottenne accoltellato in un raid nella movida di Napoli: si costituiscono due aggressori, uno ha 15 anni - Bruno Petrone, 18 anni, giovane promessa del calcio campano, è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da ... msn.com

Diciottenne accoltellato a Napoli, si costituiscono due minorenni - facebook.com facebook

#Napoli, #calciatore semiprofessionista diciottenne e incensurato è stato #accoltellato per strada, nelle notte, nel quartiere #Chiaia. Ora è ricoverato, in rianimazione, con #prognosiriservata x.com

