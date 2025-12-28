Diciottenne accoltellato a Napoli fermati 4 minorenni

A Napoli, un diciottenne è stato accoltellato, portando all'arresto di quattro minorenni coinvolti nell'episodio. Secondo quanto riferito, un 15enne avrebbe ammesso di aver ferito Bruno Petrone e avrebbe chiesto scusa per l'accaduto, dicendo:

Un 15enne avrebbe confessato di essere l'accoltellatore materiale di Bruno Petrone e avrebbe chiesto scusa: "Mi dispiace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati 4 minorenni Leggi anche: Diciottenne accoltellato a Chiaia: quattro fermati e un denunciato, tutti minorenni Leggi anche: Diciottenne accoltellato a Napoli: si costituiscono due minorenni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'accerchiamento, l'aggressione e la fuga in scooter: fermati quattro minorenni per l'accoltellamento del 18enne Bruno Petrone; Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Bruno Petrone accoltellato a Napoli, violenza choc a Chiaia: fermati cinque minori; Napoli, la notte della violenza: calciatore 18enne accoltellato nella movida di Chiaia. Per l’accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone fermati in quattro: sono tutti minorenni - Sono cinque e tutti minorenni i ragazzi che si sono costituiti: 4 in stato di fermo per tentato omicidio, uno denunciato in stato di libertà ... fanpage.it

Diciottenne accoltellato a Napoli: fermati quattro minorenni - La procura dei Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, eseguito dal Nucleo ... msn.com

Napoli, 18enne accoltellato: fermati 4 minorenni. Ricostruita la dinamica dell’aggressione - Sono stati fermati 4 dei 5 minori considerati i responsabili dell’ aggressione a Bruno Petrone, 18 anni, avvenuta il 27 dicembre nel quartiere Chiaia di Napoli. ilfattoquotidiano.it

Diciottenne accoltellato a Napoli, si costituiscono due minorenni - facebook.com facebook

#Napoli, #calciatore semiprofessionista diciottenne e incensurato è stato #accoltellato per strada, nelle notte, nel quartiere #Chiaia. Ora è ricoverato, in rianimazione, con #prognosiriservata x.com

