Diciottenne accoltellato a Chiaia | quattro fermati e un denunciato tutti minorenni

Quattro minorenni sono stati fermati e uno denunciato in stato di libertà in relazione all’accoltellamento di un 18enne a Chiaia, avvenuto ieri pomeriggio. I giovani si sono costituiti ammettendo le proprie responsabilità per il ferimento di Bruno Petrone, promettente calciatore, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Le autorità hanno adottato misure nei confronti dei soggetti coinvolti, che si sono resi responsabili dell’aggressione nella zona dei Baretti.

E’ di quattro fermati e un denunciato in stato di libertà, tutti minorenni, il bilancio delle misure emesse dal pm nei confronti dei cinque che, tra il pomeriggio e la serata di ieri, si sono costituiti ammettendo le proprie responsabilità in relazione al ferimento – nella zona dei Baretti a Chiaia – del 18enne Bruno Petrone, considerato una promessa del calcio italiano, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco. Per tutti l’accusa è di tentato omicidio. A confessare di aver sferrato le coltellate è stato un 15enne; gli altri quattro, di 17 anni, hanno ammesso di aver partecipato alla spedizione contro Petrone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

