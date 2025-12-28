Diciamo sì al referendum per responsabilità verso il futuro Parla Luigi Terzo presidente dei Giovani avvocati

Classe 1983, campano, penalista, Luigi Bartolomeo Terzo è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, associazione forense tra le più rappresentative sul territorio nazionale, con sezioni anche oltre confine, che si propone di portare all’attenzione dei più alti interlocutori istituzionali le istanze della giovane avvocatura. Eletto lo scorso novembre a Bergamo, nel corso del 28esimo congresso nazionale, Terzo guiderà Aiga per il biennio 2025-2027. Lei è stato eletto nuovo presidente nazionale Aiga in un momento in cui l’avvocatura affronta importanti trasformazioni. Non a caso il Congresso di Bergamo che ha consacrato la sua nomina aveva come titolo “Rivoluzione forense: l’avvocatura presidio di giustizia sociale nell’era delle transizioni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

