Dice alla migliore amica Ti voglio bene poi scompare nel nulla alla vigilia di Natale | Camila ha 19 anni

28 dic 2025

Camila Mendoza Olmos, 19 anni, è scomparsa misteriosamente a San Antonio, Texas, alla vigilia di Natale. La sua assenza ha destato preoccupazione tra familiari e amici, che cercano di capire cosa possa essere successo. Questa vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio e di mantenere un contatto costante con i propri cari, specialmente durante le festività.

Camila Mendoza Olmos, 19 anni, è sparita misteriosamente a San Antonio, in Texas, alla vigilia di Natale. L'ultima è stata vista davanti casa in pigiama. Per le autorità è considerata “probabilmente in pericolo”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

