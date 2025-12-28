Di Lorenzo | Nessuno volterà mai le spalle a Conte ci metto la mano sul fuoco

Dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese, Giovanni Di Lorenzo ha commentato l’attuale situazione della squadra e il rapporto con l’allenatore, Antonio Conte. Le sue parole, rilasciate a Sky Sport, riflettono fiducia e determinazione, sottolineando l’importanza del gruppo e la convinzione nel percorso intrapreso. Di Lorenzo ha espresso un affetto sincero verso il tecnico, confermando la solidità del legame tra giocatori e staff.

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli 2-0 sulla Cremonese. Le dichiarazioni di Di Lorenzo. La consapevolezza maggiore post Supercoppa: «La Supercoppa ha aiutato, ma nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che con quest’atteggiamento possiamo dar fastidio e giocarcela con tutti. Siamo cresciuti in consapevolezza. Siamo contenti perché fino a un mese fa sembrava tutto da buttare. Il Napoli però c’è sempre stato, poi a volte ci sono momenti in cui non riesci a esprimerti al meglio. Quando ottieni queste vittorie significa che hai un gruppo con valori importanti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

