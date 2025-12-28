Di Lorenzo | Moduli e schemi contano fino ad un certo punto conta ciò che vogliamo fare in campo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha commentato la vittoria per 2-0 contro la Cremonese durante la conferenza stampa. Ha sottolineato l'importanza dell’impegno e dell’obiettivo di squadra, affermando che i moduli e gli schemi sono utili, ma ciò che conta davvero è la volontà di raggiungere determinati traguardi sul campo. Le sue parole riflettono l’approccio pragmatista e focalizzato alla stagione degli azzurri.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria 2-0 degli azzurri contro la Cremonese. Le parole di Di Lorenzo. « Vittoria importante che mancava da un po' in trasferta. Sapevamo delle insidie, potevamo segnare qualche gol in più ma siamo contenti per il risultato. Sicuramente la vittoria della Supercoppa ci deve dare più entusiasmo, forza e consapevolezza di quelli che siamo e ciò che possiamo essere. Abbiamo dimostrato che se scendiamo in campo con questo spirito, possiamo giocarcela con tutti. Rispetto a Udine è cambiato qualcosa, siamo contenti di questa vittoria che ci fa chiudere bene l'anno ».

