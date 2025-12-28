Di Lorenzo lo stakanovista il capitano azzurro non si ferma mai

Di Lorenzo, difensore del Napoli e capitano dell’Italia, si distingue per la sua costanza e affidabilità in campo. Considerato un elemento inamovibile nello scacchiere di Antonio Conte, rappresenta un punto di riferimento sia a livello di club che di nazionale. La sua dedizione e professionalità lo rendono un elemento chiave per le squadre in cui gioca, contribuendo alla solidità e alla stabilità della linea difensiva.

Il difensore di Conte pedina inamovibile dello scacchiere azzurro. Giovani Di Lorenzo, capitano del Napoli, pedina fondamentale della squadra di Antonio Conte. Il difensore partenopeo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Di Lorenzo lo stakanovista, il capitano azzurro non si ferma mai Leggi anche: Il Napoli è tornato a non subire gol, Di Lorenzo è lo stakanovista della difesa Leggi anche: Il Milan sogna lo scudetto, Modric non si ferma mai: nessuno come lui in Europa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli-Milan 2-0, pagelle – Hojlund, una partita da centravanti contiano verace, dall’animo lukakiano Lobotka dimostra la sua necessità, anche ontologica, nel Napule contiano. Torna Politano con il suo saliscendi da pendolare stakanovista. I Max Weber del c; Sacha Boey del Bayern new entry sul taccuino di Manna: sarebbe l'ideale. Di Lorenzo lo stakanovista, il capitano azzurro non si ferma mai - Giovani Di Lorenzo, capitano del Napoli, pedina fondamentale della squadra di Antonio ... forzazzurri.net

La rivelazione. Lorenzo Ignacchiti . Capitano e punto di riferimento - Nonostante l’arrivo di Ghion, ottima la sua prima apparizione con l’Empoli, Lorenzo Ignacchiti continua ad essere un punto di riferimento del centrocampo azzurro. lanazione.it

Di Lorenzo fa un gesto da vero capitano dopo l’espulsione contro il City: “Mi prendo la responsabilità” - Giovanni Di Lorenzo ha fatto un gesto da vero capitano dopo l’espulsione rimediata contro il Manchester City che ha compromesso l’esordio del Napoli nella Champions League 2025- fanpage.it

E alla fine lui c’è sempre stato. Si può dire qualsiasi cosa su Giovanni Di Lorenzo, ma non che non sia un professionista esemplare. Stakanovista, ragazzo serio e sicuramente un capitano che si fa voler bene dai suoi compagni di squadra. Bravo! x.com

Supercoppa italiana, pagelle Napoli-Milan2-0. Hojlund & Neres incubi Milan Maignan, De Winter e Jashari notte fonda Napoli MILINKOVIC-SAVIC 6 Subito in partita su Loftus-Cheek, poi più nessuna preoccupazione. DI LORENZO 6,5 Capitan Stakanovista st - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.