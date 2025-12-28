Di Lorenzo gasato da Conte | Ci metto la mano sul fuoco mai nessuno gli volterà le spalle come lui non le volterà a noi

Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha espresso grande stima nei confronti di Antonio Conte, sottolineando la solidità del rapporto tra il tecnico e la squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il giocatore ha affermato di confidare nel valore e nell’impegno di Conte, ritenendo che la lealtà reciproca sia un elemento fondamentale nel calcio di alto livello. Le parole di Di Lorenzo riflettono il rispetto e la fiducia che il Napoli ripone nell’allenatore.

Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato così di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Cremonese. Le sue parole. Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni. CREMONESE NAPOLI – « È una bella vittoria, che chiude un’annata bella tra scudetto e Supercoppa. È stato un 2025 bello per noi, società e tifosi. Ci tenevamo a tornare alla vittoria anche in trasferta, siamo contenti ». CONSAPEVOLEZZA POST SUPERCOPPA – «La Supercoppa ha aiutato, ma nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che con quest’atteggiamento possiamo dar fastidio e giocarcela con tutti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Lorenzo gasato da Conte: «Ci metto la mano sul fuoco, mai nessuno gli volterà le spalle come lui non le volterà a noi» Leggi anche: Di Lorenzo: «Nessuno volterà mai le spalle a Conte, ci metto la mano sul fuoco» Leggi anche: Max Biaggi sul futuro di Bagnaia in Ducati: “Non ci metto la mano sul fuoco” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ancora non riesce a crederci. PierC è gasato, emozionato e orgoglioso di annunciare le sue prime due date da solista facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.