Dev a Suoni sospesi con la maglietta #libera | un messaggio silenzioso che va oltre la musica

Durante il festival Suoni sospesi, l’artista Dev ha indossato una maglietta con il semplice hashtag #libera. Un gesto che, senza parole, comunica un messaggio di libertà e autonomia, andando oltre la musica. Questa scelta sottolinea l’importanza di esprimersi anche attraverso simboli e immagini, creando un collegamento tra arte e valori fondamentali. Un piccolo gesto che invita alla riflessione e al rispetto delle proprie idee.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.