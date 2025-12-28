Dev a Suoni sospesi con la maglietta #libera | un messaggio silenzioso che va oltre la musica
Durante il festival Suoni sospesi, l’artista Dev ha indossato una maglietta con il semplice hashtag #libera. Un gesto che, senza parole, comunica un messaggio di libertà e autonomia, andando oltre la musica. Questa scelta sottolinea l’importanza di esprimersi anche attraverso simboli e immagini, creando un collegamento tra arte e valori fondamentali. Un piccolo gesto che invita alla riflessione e al rispetto delle proprie idee.
Durante la sua performance al festival Suoni sospesi, l’artista Dev ha scelto di indossare una maglietta con una sola parola: #libera. Un gesto essenziale, ma dal forte valore simbolico, che non è passato inosservato al pubblico. Senza bisogno di dichiarazioni o spiegazioni dal palco, Dev ha affidato a una scelta visiva il compito di lanciare un messaggio chiaro, lasciando spazio all’interpretazione e alla riflessione. Un segno silenzioso, ma incisivo, che conferma come spesso gli artisti utilizzino il linguaggio dell’arte per esprimere pensieri e posizioni anche al di fuori delle parole. Mentre la musica scorreva, il messaggio restava impresso: l’arte non è soltanto intrattenimento, ma anche libertà di espressione, responsabilità comunicativa e capacità di stimolare consapevolezza in chi osserva e ascolta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
