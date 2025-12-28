Detenuto trovato morto nel carcere di Sulmona la notte di Natale era legato a Messina Denaro
Nella notte di Natale, il corpo di Rosario Scalia, detenuto legato a Messina Denaro, è stato trovato senza vita nel carcere di Sulmona. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per accertare le cause della morte. Al momento, si attendono i risultati delle indagini per comprendere le circostanze di questo episodio.
È stato aperto un fascicolo per verificare i motivi della morte di Rosario Scalia, detenuto trovato morto nel carcere di Sulmona. L’uomo, 50 anni, era considerato legato a Matteo Messina Denaro, deceduto a sua volta nel settembre del 2023 nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila. Il ritrovamento di Scalia da parte della Polizia Penitenziaria, invece, risale alla sera del 24 dicembre. Secondo le prime informazioni, il decesso in cella sarebbe avvenuto per cause naturali. Da quanto si apprende, il detenuto era in sovrappeso ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico all’anca, alcune settimane fa, all’ospedale dell’Annunziata a Sulmona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
