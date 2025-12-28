Avrebbe dovuto essere rimpatriato a forza in Tunisia, da cui era emigrato illegalmente e dopo aver collezionato una sfilza di reati in Italia, dallo spaccio di droga a furti e rapine. È riuscito però a sfuggire per qualche ora ai propri controllori e ha provato a “involarsi“, sì, ma per una fuga di Natale probabilmente immaginata e forse preparata da giorni. Quando infatti all’antivigilia di Natale lo hanno portato al Poliambulatorio-Casa di Comunità in via Italia a Macherio per le consuete visite mediche di rito che sio effettuano al momento di venire rimpatriati e prima di salire sul volo diretto a Tunisi, ha tentato il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Detenuto in fuga dall’ambulatorio. Caccia all’uomo a Macherio. Scovato dentro a un cespuglio

