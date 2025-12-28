Decisivi i lavori fatti Ma solo la cassa d’espansione garantirà la serenità a Cotignola

Il ciclone di Natale ha soprattutto colpito le aree montane delle tre vallate del Santerno, del Senio e del Lamone-Marzeno, ma dei quattro corsi d’acqua interessati è stato il Senio il fiume che più ha allarmato parte del Ravennate, soprattutto città come Castel Bolognese e Cotignola. E ancor più è stata la cittadina di Cotignola, che peraltro si trova su un piano di molto inferiore al fiume, a vivere una notte di ansia per il pericolo di tracimazione proprio all’altezza dell’abitato. D’altronde Cotignola non era rimasta indenne dalle due precedenti inondazioni del maggio 2023 e del settembre del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

