Dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese, il Napoli si conferma in buona forma. Anche il presidente De Laurentiis ha espresso soddisfazione, lasciando intendere una certa soddisfazione anche attraverso una recente frecciatina sui social. Un risultato che rafforza il cammino della squadra e mantiene alta l’attenzione sui prossimi incontri.

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro la Cremonese, ottenendo una bella vittoria che ha fatto piacere anche al presidente De Laurentiis. A fine partita, egli ha commentato la gara con il suo solito post su X di complimenti, ma con anche una piccola frecciatina riguardo al commento della gara. De laurentiis punge: “Mi sono divertito.”. Queste le parole di De Laurentiis su X: “Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky . Forza Napoli Sempre!” Il patron continua quindi a pizzicare in merito ai commenti post-partita a lui non del tutto graditi, dopo il botta e riposta con Pardo che era diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis punge alla fine di Cremonese – Napoli: la frecciatina social

