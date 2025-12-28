De Laurentiis | Mi sono molto divertito con il commento di Sky… È materiale per i rabdomanti del pensiero

Dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese, Aurelio De Laurentiis ha commentato con ironia un intervento di Sky, definendolo “divertente”. La sua reazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra comunicazione e percezione nel mondo del calcio. In questo contesto, analizziamo il commento del presidente e le implicazioni di un messaggio che ha catturato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori.

De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky.». Che cos’ha ascoltato il presidente? Solito tweet del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria del Napoli per 2-0 sul campo della Cremonese: “Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky. Forza Napoli Sempre!” La partita la trasmetteva Dazn, evidentemente De Laurentiis ha ascoltato i commenti a Sky, oppure chissà cosa intendesse. È materiale per i rabdomanti del pensiero. Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

