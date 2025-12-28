De Laurentiis | Mi sono molto divertito con il commento di Sky… È materiale per i rabdomanti del pensiero

Dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese, Aurelio De Laurentiis ha commentato con ironia un intervento di Sky, definendolo “divertente”. La sua reazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra comunicazione e percezione nel mondo del calcio. In questo contesto, analizziamo il commento del presidente e le implicazioni di un messaggio che ha catturato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori.

De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky.». Che cos’ha ascoltato il presidente? Solito tweet del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria del Napoli per 2-0 sul campo della Cremonese: “Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky. Forza Napoli Sempre!” La partita la trasmetteva Dazn, evidentemente De Laurentiis ha ascoltato i commenti a Sky, oppure chissà cosa intendesse. È materiale per i rabdomanti del pensiero. Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky…». È materiale per i rabdomanti del pensiero Leggi anche: De Laurentiis si è “divertito col commento Sky”, ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire Leggi anche: Graziani controcorrente dopo Juve Torino: «Mi sono divertito, Spalletti avrà ragione». Il commento sul primo tempo dei bianconeri nel derby Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli-Bologna, De Laurentiis: 'Avevate qualche dubbio su Conte?'; De Laurentiis rompe il silenzio sul Bari: “Due società estere interessate alla squadra”; De Laurentiis: “Sto parlando con due gruppi interessati al Bari. A gennaio ci faremo trovare pronti”; De Laurentiis: Ai tifosi dico di sognare. E Conte è un maestro. Il tecnico: Conta solo chi vince. Cremonese-Napoli 0-2, De Laurentiis: «Bravo Conte, mi sono molto “divertito” con il commento di Sky» - «Continua la striscia positiva. msn.com

De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky…». È materiale per i rabdomanti del pensiero - La parola ai rabdomanti del pensiero: la partita la trasmetteva Dazn ... ilnapolista.it

De Laurentiis si è “divertito col commento Sky”, ma Cremonese-Napoli era su DAZN: cosa vuol dire - Dopo il successo del Napoli contro la Cremonese, il messaggio sui social del patron azzurro fa discutere. fanpage.it

Le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Radio CRC “ I calciatori sono dei dipendenti purtroppo e bisognerebbe cambiare il rapporti di lavoro. Dovrebbero essere dei liberi professionisti. Loro sono come delle aziende”: ha aggiunto il facebook

Leccese: «Come promesso ai tifosi del Bari ho parlato con De Laurentiis. Sì, ci sono due acquirenti» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.