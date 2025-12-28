De Laurentiis | Continua la striscia positiva bravo Conte bravi i ragazzi

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato la recente vittoria sulla Cremonese, sottolineando la continuità dei risultati positivi. Nel post su X, ha elogiato l’operato di Luciano Spalletti e dei giocatori, evidenziando la prestazione di Hojlund con la doppietta. La squadra azzurra mantiene così un andamento favorevole nel campionato, confermando l’ottimo stato di forma e la crescita tecnica.

De Laurentiis alza la Supercoppa: «Questo #Napoli è un film che continua» - facebook.com facebook

Bari, Luigi De Laurentiis rivela: «Campionato in difficoltà. Vivarini uomo spogliatoio. A gennaio arriveranno cambiamenti. Società Continuo a cercare un socio che mi affianchi» x.com

