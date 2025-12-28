Danneggia con un incendio il portone di un condominio e si allontana dalla casa dove aveva l' obbligo di permanenza denunciato
Durante un intervento dei carabinieri di Montesilvano, è stato denunciato un uomo di 36 anni, residente nella zona. In seguito a un incendio che ha danneggiato il portone di un condominio, il soggetto si è allontanato dall’abitazione, non rispettando l’obbligo di permanenza. L’indagine prosegue per chiarire le motivazioni e le responsabilità dell’episodio.
Nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano nel fine settimana è stato anche rintracciato e deferito in stato di libertà un uomo di 36 anni, cittadino italiano del posto.Il 36enne, lo scorso 26 dicembre, dopo che si sarebbe reso autore del danneggiamento.
