Danneggia con un incendio il portone di un condominio e si allontana dalla casa dove aveva l' obbligo di permanenza denunciato

Durante un intervento dei carabinieri di Montesilvano, è stato denunciato un uomo di 36 anni, residente nella zona. In seguito a un incendio che ha danneggiato il portone di un condominio, il soggetto si è allontanato dall’abitazione, non rispettando l’obbligo di permanenza. L’indagine prosegue per chiarire le motivazioni e le responsabilità dell’episodio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.