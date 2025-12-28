L’Osservatorio di Montevergine comunica l’installazione di una nuova webcam ad alta risoluzione nel centro di Avellino, in via De Renzi. Questa iniziativa mira a migliorare la copertura visiva della città, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del territorio. La webcam si inserisce nel progetto di monitoraggio e valorizzazione del patrimonio urbano, contribuendo a un’analisi più precisa e puntuale della situazione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Osservatorio di Montevergine è ben lieto di comunicare che, “nella giornata di ieri, abbiamo perfezionato l’installazione di una nuova webcam ad alta risoluzione nel centro della città di Avellino, più precisamente in Via De Renzi. La webcam, come si evince da queste immagini, punta in direzione nord-ovest e riprende uno scorcio del centro del capoluogo irpino: in primo piano. è visibile una parte del Parco Di Nunno (Piazza Kennedy), mentre sullo sfondo si erge la sagoma del monte Vallatrone. Le immagini acquisite da tale webcam saranno presto consultabilisul nostro sito e su Campanialive, ma, cosa ancora più importante, sono sin da ora disponibili in streaming sul nostro canale Youtube, al quale vi invitiamo ancora una volta a iscrivervi: https:www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dall’Osservatorio di Montevergine nuova webcam sul capoluogo

