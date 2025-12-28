Dall’emigrazione all’esilio | la diaspora forzata dei giovani siciliani tra privazioni e perdita di radici

L’emigrazione e l’esilio hanno segnato la storia dei giovani siciliani, che spesso si sono trovati lontani dalla propria terra. Quest’anno, per molti di loro, le restrizioni e le difficoltà hanno impedito di trascorrere le festività natalizie con le famiglie e nei luoghi d’origine, accentuando il senso di perdita e distanza. Un viaggio tra le sfide di chi vive la diaspora forzata e il desiderio di radici profonde.

Quest'anno non tutti i giovani della diaspora siciliana sono potuti tornare a trascorrere le vacanze di Natale con i loro cari e nei loro suoli natii.La prima emigrazioneDopo l'Unità d'Italia i meridionali e i siciliani in particolare furono costretti ad emigrare in massa ridotti alla fame dai.

