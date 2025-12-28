Brigitte Bardot, icona del cinema francese, ha attraversato decenni di evoluzione artistica, passando da ruoli audaci come in

E ra il 1963 quando Jean-Luc Godard affidò a Brigitte Bardot — per fortuna non a Kim Novak — uno dei ruoli più complessi e iconici della sua carriera. Leggi anche › Addio a Brigitte Bardot. Muore a 91 anni il simbolo dell’erotismo francese, poi paladina degli animali Nel film Il Disprezzo – tratto dal romanzo di Moravia – Camille è una donna sensuale e fragile, che lotta tra passione, orgoglio e il senso di alienazione provocato dalle dinamiche del cinema e della società. Una donna che può permettersi di dire tutte le parolacce che vuole, anche se “non le donano”. La sua performance attraversa il tempo per eleganza e profondità e diventa il simbolo della Nouvelle Vague. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall’audacia provocante in "E Dio creò la donna" alla profondità tormentata ne "Il Disprezzo": i ruoli iconici di Brigitte Bardot

