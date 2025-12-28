Dalla danza classica e contemporanea all’acrobatica nel circo è un attimo. È la storia di Manuela Pasina, mamma, pensionata, già hostess di terra all’aeroporto di Linate. "Passo spesso qui vicino - racconta - e un paio dI anni fa ho notato il tendone. Sono entrata e mi sono appassionata". Manuela fa così parte della famiglia di BigTop, dove pratica ginnastica acrobatica e quella che gli addetti ai lavori chiamano “ tessuti ”. Si tratta di una disciplina che unisce arrampicata su un drappo di tessuto, a forza di spalle, e poi tenuta, arrotolando porzioni di tessuto a braccia e caviglie per eseguire verticali e acrobazie aeree. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla danza classica alle acrobazie. La ballerina che ha imparato a volare

