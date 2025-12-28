Anche se il suo nome era presente nelle liste nere del mondo intero, l’architetto giordano veniva coccolato da Pd, M5s e Avs, che lo hanno portato alla Camera. Giorgia Meloni: «Soddisfazione per un’operazione complessa». La rete di Mohammad Hannoun in Italia era vasta e radicata ma non negli ambienti dell’estremismo islamico come si potrebbe immaginare, ma all’interno della politica e delle istituzioni del nostro Paese. A sinistra in molti addirittura vantavano l’amicizia con l’architetto giordano accusato dai servizi israeliani e adesso anche dall’Italia, di raccogliere fondi per finanziare Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dalla Boldrini a Dibba e Fratoianni. Tutti gli amici del cassiere di Hamas

Leggi anche: Da Boldrini a Di Battista: tutti i politici a braccetto con il filo Hamas Hannoun

Leggi anche: "Fai propaganda pagato dalla Russia?". Tra Calenda e Dibba scintille sui social

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dalla Boldrini a Dibba e Fratoianni. Tutti gli amici del cassiere di Hamas; Tutti gli amici italiani dell’uomo che finanzia i terroristi di Hamas.