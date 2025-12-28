Dakota Fanning, nota attrice di film come Man on Fire e La guerra dei mondi, ha condiviso il suo amore per le festività in famiglia. La star ha spiegato come il periodo natalizio le permetta di rallentare, trovare serenità e dedicarsi ai momenti più autentici con i propri cari. Un modo semplice e naturale per apprezzare le tradizioni e riscoprire il valore del tempo trascorso insieme.

La star di Man on Fire e La guerra dei mondi ha confessato di essere una grande amante del Natale e dei giorni di festa annessi. Nel corso di una recente intervista a Byrdie, Dakota Fanning ha raccontato di essere una grande amante delle feste e della possibilità di trascorrerle insieme al resto della sua famiglia, con il tempo che sembra scorrere più lentamente. In questo periodo, Dakota Fanning si gode le tradizioni familiari e il tempo vissuto con i propri cari e gli amici, coloro che difficilmente l'attrice riesce a vedere nel corso di un anno diviso tra un set e l'altro. Le abitudini con familiari e amici per Dakota Fanning "Io e le mie amiche abbiamo iniziato a organizzare una festa delle feste solo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dakota Fanning ama le festività in famiglia: "La vita rallenta e mi sento più serena"

