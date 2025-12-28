Dakar Rally vs Parigi-Dakar | l’avventura diventata professionismo

Il Dakar Rally, originariamente noto come Parigi-Dakar, è nato come una sfida di avventura estrema attraverso deserti e terreni impervi. Negli anni Ottanta, rappresentava un’impresa di navigazione, resistenza e sopravvivenza, con veicoli semplici e rischi elevati. Nel tempo, questa gara si è evoluta in un evento professionistico, mantenendo però il suo spirito di sfida e resistenza.

La Parigi-Dakar degli anni Ottanta era un raid d'avventura estremo, dominato da navigazione, improvvisazione e sopravvivenza, con mezzi poco sofisticati e rischi elevatissimi. La Dakar moderna è una gara professionale e altamente regolamentata, basata su tecnologia avanzata, sicurezza, team ufficiali e percorsi progettati con criteri sportivi.

