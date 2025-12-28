Dai Doni di Natale del Quirinale alla scuola che accoglie una lezione educativa che interpella docenti dirigenti e famiglie | in allegato scheda di replicabilità
Ci sono immagini che, pur nella loro semplicità, riescono a raccontare molto più di lunghi discorsi. L’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica e le bambine e i bambini ospiti delle case famiglia è una di queste. Un momento che appartiene al calendario delle iniziative natalizie, ma che va ben oltre la dimensione rituale e simbolica delle festività. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Un cognome impegnativo. Un’idea del potere del cinema che accoglie la lezione del nonno (che sapeva ironizzare sui dittatori) e arriva fino alla parabola ecologista di Avatar. Dove incarna una leader carismatica e furibonda
Leggi anche: Divieto di cellulari a scuola: non una punizione, ma una scelta educativa da condividere con le famiglie
Al Quirinale Doni di Natale, Mattarella ha incontrato 60 bimbi; I bambini ospiti di case famiglia da Mattarella, merenda e doni di Natale al Colle: siete il futuro; Mattarella riceve bimbi ospiti di case famiglia per doni e auguri natalizi al Quirinale; Al Quirinale 60 bambini ospiti di case famiglia ricevono i doni da Mattarella.
Natale al Quirinale, Mattarella tra i bambini delle case famiglia - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle festivita' natalizie, ha partecipato nel pomeriggio al Quirinale a 'Doni ... notizie.tiscali.it
Al Quirinale “Doni di Natale”, Mattarella ha incontrato 60 bimbi - (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle festività natalizie, ha partecipato al Quirinale a “Doni di Natale”, iniziativa di carattere sociale ... lanotiziagiornale.it
Mattarella riceve bimbi ospiti di case famiglia per doni e auguri natalizi al Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle festività natalizie, ha partecipato nel pomeriggio al Quirinale a “Doni di Natale”, iniziativa di carattere sociale organizzata da ... ilgiornale.it
"Scuola di Natale" a Trasacco tra doni solidali, laboratori creativi e la partecipazione di Miss Marsica https://www.terremarsicane.it/scuola-di-natale-a-trasacco-tra-doni-solidali-laboratori-creativi-e-la-partecipazione-di-miss-marsica/ #Attualità #Trasacco #Ultim - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.