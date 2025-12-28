Da Stille Nacht all’Ave Maria Brani natalizi con Laudamus
Sarà il Coro Laudamus a chiudere nella giornata di oggi alle 16, nella chiesa Santi Magi, in via Olmina, il programma dei concerti di " Natale è. ", la rassegna di eventi per il periodo festivo organizzata dall’amministrazione comunale. Il concerto vedrà l’esecuzione di brani natalizi o sacri sia della tradizione sia di autori più vicini ai nostri giorni: da Stille nacht all’ Ave Maria di William Gomez, scomparso nel 2000; da Adeste fideles alla Christmas lullaby di un compositore vivente, l’organista John Rutter; dall’immancabile Tu scendi dalle stelle alla canzone Fratello Sole Sorella Luna, musicata da Riz Ortolani per il film di Franco Zeffirelli del 1972; dal Tollite hostias di Camille Saint Saëns all’ Ubi caritas di Ola Gjeilo, brano che fonde tradizione sacra con uno stile musicale contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: 'Stille Nacht', Natale in Musica con gli studenti del Conservatorio e il coro del Carducci
Leggi anche: Amazon Music lancia i brani natalizi, da Kylie Minogue a Gwen Stefani
Da Stille Nacht all’Ave Maria. Brani natalizi con Laudamus - ", la rassegna di eventi per il periodo festivo organi ... ilgiorno.it
“La canzone Silent Night / Stille Nacht” è nata nel 1818 vicino a Salisburgo, nel piccolo villaggio di Oberndorf. È stata composta all’ultimo minuto perché l’organo della chiesa… si era rotto. L'organo si ruppe proprio poche ore prima della messa. Il giovane sac - facebook.com facebook
#24dicembre #AccaddeOggi Nel 1811 in un piccolo borgo austriaco veniva intonata per la prima volta “Stille Nacht”. Scritto da un sacerdote di Salisburgo, noto anche come “Silent Night” e "Astro del Ciel", è in assoluto il canto natalizio più amato e Patrimonio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.