Da Sala a Lepore | quei sindaci in piazza a lezione da Hannoun

Il 17 settembre, a una manifestazione organizzata da Musica For Peace, figure di spicco come i sindaci di Genova, Milano e Bologna hanno partecipato a un incontro con Mohammad Hannoun. L’evento, che anticipava la manifestazione del 22 settembre per chiedere di “bloccare tutto per Gaza”, ha visto i primi cittadini ascoltare un intervento che ha suscitato attenzione e riflessione pubblica.

Cosa ci fanno la sindaca di Genova Silvia Salis, il sindaco di Milano Beppe Sala e quello di Bologna Matteo Lepore in piazza a sentir parlare Mohammad Hannoun il 17 settembre alla manifestazione organizzata da Musica For Peace? Un evento che preparava quello del 22 settembre in cui si chiedeva di "bloccare tutto per Gaza". Music For Peace è, tra l'altro, la stessa Organizzazione no profit che si è occupata della raccolta di beni per la Global Sumud Flotilla e che ha sede proprio a Genova, dove Hannouna è stato arrestato nella maxi operazione sugli uomini di Hamas in Italia. Ma non solo loro perché vediamo anche anche la sindaca Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Stefano Lo Russo (Torino).

