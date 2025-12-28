Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot | un anno di addii tra spettacolo sport e cultura

Il 2025 si conclude con un bilancio di lutti che hanno colpito il mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e della musica. Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot, numerosi personaggi hanno lasciato il loro segno, lasciando un vuoto nel panorama italiano e internazionale. Questo anno ha ricordato l’importanza di valorizzare e preservare le figure che hanno contribuito a plasmare il nostro patrimonio culturale.

(Adnkronos) – Il 2025 si chiude con un lungo elenco di lutti nel mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della musica e dello sport. Da Oliviero Toscani a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Brigitte Bardot, sono tanti i volti noti e le figure iconiche scomparse negli ultimi 12 mesi. Attori, star della musica, fotografi, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno di addii tra spettacolo, sport e cultura Leggi anche: Brigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni Leggi anche: Lutto nel mondo dello spettacolo: Brigitte Bardot ci lascia a 91 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Da Brigitte Bardot a Pippo Baudo, i personaggi che ci hanno lasciato nel 2025. FOTO. Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno di addii tra spettacolo, sport e cultura - Fotografo italiano celebre per le campagne pubblicitarie che hanno segnato la storia, Toscani ha saputo unire provocazione e riflessione. adnkronos.com

