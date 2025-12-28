Da noi… a ruota libera Fabio Canino | Ballando? Edizione pesante colpa di alcuni personaggi…

Fabio Canino ha commentato l'ultima edizione di Ballando con le stelle, definendola

Ballando con le stelle, ultime bordate di Fabio Canino (con Fialdini): “Stavolta è stata pesante”. Poi svela il suo amore a 60 anni - Fabio Canino è ospite di Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera" domenica 28 dicembre 2025, ripercorrendo l'ultima edizione di "Ballando con le stelle" e non solo. libero.it

Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando a con le stelle - Ospiti, musica e riflessioni nell’ultima puntata dell’anno, con il faccia a faccia tra Francesca Fialdini e Fabio Canino: ecco le anticipazioni del 28 dicembre. libero.it

L’ex storica compagna del fondatore di Fi ed ex premier a ruota libera sul futuro del partito (ma senza citare Occhiuto). Critiche per la calabrese Marta Fascina: «Non mi pare che il suo lavoro in Parlamento rispetti i principi del Cavaliere» facebook

Il Corriere di Bologna oggi racconta la mia presentazione “a ruota libera”, mettendo al centro ciò che considero il punto decisivo del mio impegno: Bologna deve tornare a pensare in grande. L’articolo riprende la mia visione senza filtri: una città che non abbia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.