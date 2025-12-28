Da noi… a ruota libera Fabio Canino | Ballando? Edizione pesante colpa di alcuni personaggi…

Fabio Canino ha commentato l'ultima edizione di Ballando con le stelle, definendola

"È stata un'edizione pesante". Con queste parole Fabio Canino ha parlato dell'edizione appena conclusa di Ballando con le stelle. Il giurato, ospite oggi di Francesca Fialdini a 'Da noi. a ruota libera', ha ammesso: "Se devo essere sincero è stata pesante perché c'erano molti personaggi molto strutturati, già famosi che facevano fatica a .

