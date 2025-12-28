Da Noi… a Ruota Libera con Bruno Vespa Fabio Canino e Alessandro Greco tra gli ospiti
Oggi, domenica 28 dicembre, va in onda l’ultimo appuntamento del 2025 di
Francesca Fialdini torna oggi, domenica 28 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 28 dicembre 2025. In questa ultima puntata dell’anno ci sarà Fabio Canino, giurato di Ballando con le Stelle, che si racconterà a Francesca Fialdini, arrivata seconda nell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci. A seguire saranno attesi i Gemelli di Guidonia, in tournée con il loro nuovo spettacolo Intelligenza Musicale 2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fabio Canino e gli altri ospiti della puntata
Leggi anche: Da Noi… a Ruota Libera con Giovanni Floris e Tony Maiello tra gli ospiti
Da Noi a Ruota Libera oggi, Francesca Fialdini saluta il 2025: gli ospiti - Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini saluta il 2025: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 dicembre 2025 ... ultimenotizieflash.com
Da noi… a ruota libera, oggi 28 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni - a Ruota Libera', il programma condotto da Francesca Fialdini , torna oggi, domenica 28 dicembre, alle 17. msn.com
Da noi…a ruota libera, anticipazioni di domenica 28 dicembre: gli ospiti del programma di Francesca Fialdini - a Ruota Libera”, il programma condotto da ... msn.com
Fialdini–Canino: resa dei conti in diretta! ?
L'artista parla di mille (e una) cose, a ruota libera, con il suo stile dimesso ma terribilmente ironico - facebook.com facebook
Il Corriere di Bologna oggi racconta la mia presentazione “a ruota libera”, mettendo al centro ciò che considero il punto decisivo del mio impegno: Bologna deve tornare a pensare in grande. L’articolo riprende la mia visione senza filtri: una città che non abbia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.