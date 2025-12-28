Da Noi… a Ruota Libera con Bruno Vespa Fabio Canino e Alessandro Greco tra gli ospiti

Oggi, domenica 28 dicembre, va in onda l’ultimo appuntamento del 2025 di

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 28 dicembre, con l’ultimo appuntamento del 2025 di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 28 dicembre 2025. In questa ultima puntata dell’anno ci sarà Fabio Canino, giurato di Ballando con le Stelle, che si racconterà a Francesca Fialdini, arrivata seconda nell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci. A seguire saranno attesi i Gemelli di Guidonia, in tournée con il loro nuovo spettacolo Intelligenza Musicale 2. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

