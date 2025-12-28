Da noi a ruota libera Canino e i complotti | cos' è successo dietro le quinte di Ballando

Dall'amore maturo ai segreti di Ballando con le stelle, appena concluso. Fabio Canino è l'ospite di Da noi. a ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, e si racconta a cuore aperto: "Io sono la prova provata che l'amore può capitare a chiunque. Fino a 60 anni non l'ho trovato, poi è arrivato Emanuele. L'ho incontrato tardi, ma l'ho trovato interessante". I due si sono conosciuti a Roma: "Mi portò una giacca per uno spettacolo e da quel giorno non ci siamo più lasciati", vuota il sacco Canino, che poi parlando dell'ultima edizione di Ballando, vinta da Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti, proprio davanti alla Fialdini (molto apprezzata in coppia con Giovanni Pernice ), ammette: "È stata un po' pesante.

