Da Messina in giro per la Sicilia, dall'Italia alla terra del Sol Levante, passando per i grandi temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. È questo il viaggio, simbolico e culturale, del nuovo libro firmato dal Presidente del MCF e Ambasciatore dell’uguaglianza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Da Messina a Tokyo: “Questo è papà” il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone

Leggi anche: 'Questo è papà'. Il nuovo libro dell’ambasciatore e presidente del Mcf Davide Vinciprova

Leggi anche: 'Questo è papà'. Il nuovo libro dell’ambasciatore e presidente del Mcf Davide Vinciprova

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LE PAROLE DELLA PIOGGIA di Laura Imai Messina illustrazioni di Emiliano Ponzi A Tokyo, nei giorni di pioggia, sotto un ombrello aperto può nascere uno spazio segreto fatto di ascolto, silenzi e parole che restanoLaura Imai Messina intreccia voci fe - facebook.com facebook