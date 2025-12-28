Da Messina a Tokyo | Questo è papà il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone
Da Messina in giro per la Sicilia, dall'Italia alla terra del Sol Levante, passando per i grandi temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. È questo il viaggio, simbolico e culturale, del nuovo libro firmato dal Presidente del MCF e Ambasciatore dell’uguaglianza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: 'Questo è papà'. Il nuovo libro dell’ambasciatore e presidente del Mcf Davide Vinciprova
