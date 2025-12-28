Da La Ruota della Fortuna al Milionario Gerry Scotti è il Re del 2025 TV E l' annunciato ritiro può attendere

Voleva mollare tutto entro i 60 anni per poi rilanciare l'ipotesi addio con i 70, che sono ormai prossimi. Ma Gerry Scotti non andrà mai in pensione dopo il ritrovato e inatteso boom di ascolti del 2025. La accendiamo? Da 15 anni annuncia un imminente ritiro che mai è diventato realtà e difficilmente potrà prendere forma ora, dopo essere risorto in un 2025 da record. Gerry Scotti è il re della tv generalista di quest'ultimo anno, riesploso all'improvviso in piena estate, quando Rai e Mediaset di solito vanno in vacanza con palinsesti stracolmi di repliche e fondi di magazzino. Pier Silvio Berlusconi ha invece avuto l'intuizione giusta, ovvero quella di catapultare La Ruota della Fortuna in access prime time, dopo il Tg5, andando a sfidare un sempre più agonizzante Techetechetè su Rai1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

