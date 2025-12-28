Da Clusone ad Adrara il saluto del Papa arriva fino a Bergamo - Foto e video

Durante l’Angelus di domenica 28 dicembre, Papa Leone XIV ha rivolto un saluto speciale ai ragazzi di terza media di Clusone e delle Fiorine, così come ai cresimandi di Adrara San Martino. Il messaggio papale si è diffuso fino a Bergamo, sottolineando l’importanza della comunità e della vicinanza spirituale. Di seguito, foto e video dell’evento.

A ROMA. Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus di domenica 28 dicembre, ha rivolto un saluto ai ragazzi di terza media di Clusone e delle Fiorine e ai cresimandi di Adrara San Martino.

