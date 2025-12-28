Da Catania a Tokyo | Questo è papà il nuovo libro di Davide Vinciprova vola verso il giappone
Da Catania a Tokyo: “Questo è papà”, il nuovo libro di Davide Vinciprova, attraversa l'Italia e il Giappone, affrontando temi come l'uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari. Un percorso che unisce diverse culture e riflette sulle responsabilità e i valori alla base della genitorialità, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito su un argomento universale.
