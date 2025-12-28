Da Catania a Tokyo | Questo è papà il nuovo libro di Davide Vinciprova vola verso il giappone

Da Catania a Tokyo: “Questo è papà”, il nuovo libro di Davide Vinciprova, attraversa l'Italia e il Giappone, affrontando temi come l'uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari. Un percorso che unisce diverse culture e riflette sulle responsabilità e i valori alla base della genitorialità, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito su un argomento universale.

Da Catania in giro per la Sicilia, dall'Italia alla terra del Sol Levante, passando per i grandi temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. È questo il viaggio, simbolico e culturale, del nuovo libro firmato dal Presidente del MCF e Ambasciatore dell’uguaglianza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

