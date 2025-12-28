Da Agrigento a Tokyo il libro di Davide Vinciprova sull’uguaglianza genitoriale arriva in Giappone
Da Agrigento a Tokyo, il libro di Davide Vinciprova sull’uguaglianza genitoriale si inserisce in un percorso di diffusione internazionale delle tematiche familiari. Ingengere e presidente del Movimento centralità familiare, Vinciprova affronta con chiarezza e sobrietà i principi di tutela e pari diritti tra genitori, contribuendo al dialogo tra culture diverse e promuovendo una maggiore consapevolezza sulle relazioni familiari.
Da Agrigento alla Sicilia, dall’Italia fino al Giappone. È il percorso simbolico e culturale del nuovo libro di Davide Vinciprova, ingegnere agrigentino, presidente del Movimento centralità familiare e ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, che si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
