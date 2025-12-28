Da Agrigento a Tokyo il libro di Davide Vinciprova sull’uguaglianza genitoriale arriva in Giappone

Da Agrigento a Tokyo, il libro di Davide Vinciprova sull’uguaglianza genitoriale si inserisce in un percorso di diffusione internazionale delle tematiche familiari. Ingengere e presidente del Movimento centralità familiare, Vinciprova affronta con chiarezza e sobrietà i principi di tutela e pari diritti tra genitori, contribuendo al dialogo tra culture diverse e promuovendo una maggiore consapevolezza sulle relazioni familiari.

Da Catania a Tokyo: “Questo è papà”, il nuovo libro di Davide Vinciprova vola verso il giappone - Da Catania in giro per la Sicilia, dall'Italia alla terra del Sol Levante, passando per i grandi temi dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari. cataniatoday.it

