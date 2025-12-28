Crystal Palace-Tottenham in diretta | tutte le squadre della Premier League

Domenica al Selhurst Park si affrontano Crystal Palace e Tottenham, due squadre della Premier League. Dopo un periodo di risultati altalenanti, il Palace cerca di tornare alla vittoria, mentre il Tottenham punta a consolidare la propria posizione in classifica. L’incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare il rendimento e ottenere punti preziosi nel campionato 2025.

2025-12-28 17:19:00 Il web non parla d’altro: Il Crystal Palace punta alla prima vittoria in cinque partite in tutte le competizioni quando domenica il Tottenham visiterà il Selhurst Park in Premier League. Gli Eagles, nono, sono quattro punti sopra gli Spurs, che hanno vinto una delle ultime nove partite casalinghe e perso le ultime due. L’allenatore ospite Thomas Frank rimane tra i favoriti per diventare il prossimo manager ad abbandonare la massima serie dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Nottingham Forest e quella per 2-1 in casa contro il Liverpool. 101GreatGoals.com contiene notizie complete sulla squadra di Crystal Palace vs Tottenham in Premier League, nonché dettagli su come guardare l’azione dal vivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

